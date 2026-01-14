El jefe del poder judicial de Irán promete juicios "rápidos" para los manifestantes detenidos

El jefe del poder judicial en Irán prometió juicios "rápidos" para los manifestantes detenidos durante las protestas, calificadas de "disturbios" por las autoridades, informó el miércoles la televisión estatal.

"Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", declaró Gholamhosein Mohseni Ejei durante una visita a una prisión donde hay personas arrestadas durante las protestas.

La represión en Irán ha causado al menos 734 muertos, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que estima que el número real de fallecidos podría ascender a varios miles.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Los grupos de defensa de derechos humanos hablan de miles de detenidos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, y temen que el poder recurra ampliamente a la pena de muerte.

Según la diplomacia norteamericana, una primera ejecución está prevista este mismo miércoles.

"Más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (...) Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero", indicó el Departamento de Estado en un mensaje en farsi en la red X.

Amnistía Internacional ha pedido a Irán que suspenda de inmediato "todas las ejecuciones, incluida la de Erfan Soltani".

El presidente estadounidense Donald Trump avisó el martes, en una entrevista con CBS, de que su país actuará "de manera muy firme" si Irán lleva a cabo una campaña de ejecuciones.

Las autoridades de Teherán mantienen bloqueado el acceso a internet en todo el país desde el 8 de enero, y este miércoles el apagón de las comunicaciones ya sumaba más de 132 horas, indicó la organización especializa Netblocks en una publicación en X.

Como ya lo han hecho otros países, Francia condenó el miércoles la represión en Irán.

"Creemos que es la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán y debe cesar imperativamente", dijo el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.