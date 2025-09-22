El jefe nuclear iraní viaja a Moscú para un acuerdo energético mientras la ONU estudia sanciones

(Reescribe añadiendo los comentarios de Eslami)

MOSCÚ, 22 sep (Reuters) -

El jefe de la organización iraní para la energía atómica, Mohammad Eslami, ha llegado a Moscú para mantener conversaciones, según informaron el lunes los medios estatales iraníes, mientras la ONU estudia la posibilidad de reimponer sanciones a Teherán por su programa nuclear.

El viernes, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU rechazaron un proyecto de resolución para levantar permanentemente las sanciones contra Teherán, una medida respaldada por Rusia y China, que se oponen a los esfuerzos de Reino Unido, Francia y Alemania para reimponer las sanciones de la ONU.

Los países europeos acusan a Teherán de incumplir el acuerdo alcanzado en 2015 con las potencias mundiales para impedir que desarrolle un arma nuclear. Irán niega tener tal intención y Rusia dice que apoya el derecho de Teherán a la energía nuclear con fines pacíficos.

Eslami, que también es vicepresidente de Irán, dijo a los medios estatales iraníes que durante su visita a Rusia se firmarían acuerdos bilaterales de cooperación, incluido un plan para construir ocho centrales nucleares, ya que Teherán pretende alcanzar los 20 GW de capacidad de energía nuclear para 2040.

"Se han llevado a cabo negociaciones contractuales y con la firma del acuerdo esta semana, entraremos en las fases operativas", dijo Eslami.

Irán, que sufre escasez de electricidad durante los meses de mayor demanda, solo tiene una central nuclear operativa en la ciudad meridional de Bushehr, que fue construida por Rusia y tiene una capacidad de alrededor de 1 GW.

Reino Unido, Francia y Alemania han ofrecido aplazar hasta seis meses el restablecimiento de las sanciones, para dejar margen a las conversaciones sobre un acuerdo a largo plazo sobre el programa nuclear de Teherán, si Irán restablece el acceso de los inspectores nucleares de la ONU, resuelve las dudas sobre sus reservas de uranio enriquecido y entabla conversaciones con Estados Unidos.

Cualquier retraso en la reimposición de las sanciones requeriría una resolución del Consejo de Seguridad. Si no se llega a un acuerdo sobre la prórroga antes del 27 de septiembre, se reimpondrán todas las sanciones de la ONU.