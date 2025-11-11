El jefe saliente de la BBC británica elogia su periodismo a pesar de la crisis

Por Sam Tabahriti y Sarah Young

LONDRES, 11 nov (Reuters) - El jefe saliente de la cadena británica BBC dijo el martes estar orgulloso de su periodismo, pese a su renuncia por acusaciones de parcialidad y una amenaza de acciones legales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estoy muy, muy orgulloso de nuestros periodistas en este edificio. Están haciendo un trabajo que creo que es increíblemente importante", dijo Tim Davie fuera de la sede de la BBC en Londres en sus primeros comentarios públicos desde que anunció su renuncia el domingo. "Están haciendo un trabajo maravilloso".

La jefa de informativos de la Corporación Británica de Radiodifusión, financiada con fondos públicos, también dimitió, sumiéndola en su mayor crisis en décadas y dominando los titulares británicos.

Los analistas afirman que las dimisiones han puesto de manifiesto profundas fricciones sobre la gobernanza y las normas editoriales, planteando dudas sobre si la BBC puede mantener la confianza del público.

Un memorando interno de un exasesor de la BBC acusó a la cadena de fallos editoriales sobre Trump, la guerra entre Israel y Hamás y la cobertura transgénero.

No obstante Davie, que fue director general desde 2020, trató de calmar las preocupaciones sobre el futuro de la compañía.

"La BBC va a ser próspera y apoyo a todos en el equipo", dijo en su camino a la oficina de la corporación donde se esperaba que hablara con el personal.

Trump ha amenazado con emprender acciones legales por la edición de un discurso que pronunció en 2021 el día en que sus partidarios invadieron el Capitolio.

(Editado en español por Carlos Serrano)