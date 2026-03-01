El joven Brennan sorprende a los favoritos en la Kuurne-Bruselas-Kuurne

Ni Magnier, Philipsen o Milan. El protagonista fue el británico del Visma-Lease a Bike, Matthew Brennan, ganador este domingo de la Kuurne-Bruselas-Kuurne al superar en un esprint masivo a los italianos Luca Mozzato y Matteo Trentin.

El joven velocista de 20 años firmó su decimocuarta victoria como profesional, la segunda esta temporada tras una etapa del Tour Down Under a mediados de enero.

"Sufrí una dura caída ayer (sábado) en el Nieuwsblad. Así que estaba un poco nervioso esta mañana. Pero el equipo tomó la iniciativa dándome confianza. Gracias a mis compañeros", celebró.

El campeón de Bélgica, Tim Wellens, sufrió una caída a mitad de recorrido que le obligó a abandonar con dolores en el brazo izquierdo.