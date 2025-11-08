El joven Learner Tien gana en Metz su primer título ATP
El estadounidense Learner Tien, N. 38 del mundo, conquistó a los 19 años su primer título ATP al derrotar este sábado al británico Cameron Norrie (27º) 6-3, 3-6 y 7-6 (8-6) en el ATP 250 de Metz, en Francia.
Después de una primera final a comienzos de octubre en Pekín, donde perdió ante Jannik Sinner, Tien derrotó al británico Cameron Norrie (27º).
"Estoy tan feliz, pero muy cansado", confesó Tien después de sellar su victoria en el tie-break del tercer set.
El experimentado tenista británico (30 años, cinco títulos), que ya había caído en dos ocasiones ante Tien este año, en Acapulco y Shanghái, falló en momentos claves del partido y vio cómo su rival le remontaba un 5-1 en el tie-break.
