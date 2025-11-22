El joven Lennart Karl lidera remontada del Bayern para vencer 6-2 al Friburgo en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — El joven Lennart Karl, de 17 años, fue clave para que el Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, remontara dos goles en contra para vencer el sábado 6-2 al Friburgo.

Karl, quien estaba haciendo su novena aparición en la liga y su segunda como titular, envió un mensaje oportuno al entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, antes del Mundial del próximo año al instigar la remontada del Bayern con un gol, una asistencia y un juego deslumbrante.

Michael Olise también brilló al anotar dos tantos y asistir en tres más.

El Friburgo aprovechó el inicio pasivo del Bayern con goles de Yuito Suzuki y Johan Manzambi tras saques de esquina en los primeros 18 minutos. Fue la primera vez que el Bayern se colocó atrás en casa esta temporada.

Karl respondió cuatro minutos después tras controlar el balón de Olise con su pie izquierdo y marcar con el derecho, y el joven devolvió el favor para que Olise igualara antes del descanso.

El incansable Karl podría haber anotado de nuevo después del descanso, solo que un posible gol fue anulado tras la revisión del VAR por fuera de juego en la jugada previa.

Dayot Upamecano anotó en un tiro de esquina de Olise y Harry Kane aumentó su cuenta como líder de la liga a los 60 minutos.

Karl salió entre aplausos resonantes al 71 después de recibir un golpe en la cadera, dejando a Olise para asistir al suplente Nicolas Jackson para el quinto al 78. Olise completó la goleada al 84, asistido por Hiroki Ito, quien tuvo su primera aparición de la temporada.

El delantero del Stuttgart Deniz Undav concedió un penal y luego anotó una tripleta para lograr empatar 3-3 ante el Borussia Dortmund.

Después de despedir a su entrenador y director deportivo durante el parón internacional, las esperanzas de Wolfsburg de un nuevo comienzo se vieron frustradas con una derrota 3-1 en casa ante el Bayer Leverkusen.

El Borussia Mönchengladbach ganó 3-0 en Heidenheim, y el Augsburgo derrotó 1-0 al Hamburger SV.

El Eintracht Frankfurt visita más tarde al Colonia.

