El joven que fue apuñalado por impedir un robo a turistas en Gran Vía, protagonista de los premios de Policía Municipal

La Policía Municipal de Madrid ha reconocido hoy, en el día de su Patrón, con una cruz al mérito a Alberto Rodríguez Perdomo, un joven venezolano que el pasado mes de febrero defendió a unos turistas cuando estaban siendo robados por dos individuos, que le apuñalaron en el pecho.

De las 36 cruces al mérito concedidas esta mañana por el Cuerpo Local, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido en su discurso específicamente a la hazaña de Alberto Rodríguez, "que se ganó este reconocimiento con su valentía al defender a dos mujeres en un atraco en el que se vio envuelto en Centro Norte".

"Alberto no solo permitió huir a las dos mujeres a costa de recibir una herida de arma blanca que casi le costó la vida, sino que además aportó datos para que posteriormente se pudiera detener a los delincuentes. El Ayuntamiento premia hoy su coraje y su valor con una más que merecida cruz al mérito", ha indicado el alcalde, que tras el acto entabló unas palabras con el premiado.

A continuación, en declaraciones a Europa Press, Alberto contó los detalles de lo ocurrido el pasado 15 de febrero en plena Gran Vía. El joven iba caminando sobre las 19 horas cuando a la altura del cruce en la calle Concepción Arenal vio cómo dos hombre intentaban robar por detrás el contenido de los bolsos de dos turistas asiáticos. Entonces, empezó a alertar de lo ocurrido a las víctimas y ahuyentar a los ladrones.

En vez de huir, uno de ellos se cayó al suelo, momento en el que sacó un objeto punzante de un zapato y le intentó apuñalar en varios ocasiones, logrando clavarle el arma en el pecho, a la altura del esternón. Los 'cacos' se marcharon corriendo del lugar sin lograr su objetivo.

"Como estaba con toda la adrenalina, la herida no me dolía y me levanté a pedir ayuda. Un testigo de lo que pasó avisó a una patrulla de la Policía Municipal que pasaba por allí, que a su vez avisó al Samur", ha narrado el condecorado, que también facilitó a los agentes las descripciones de los 'cacos', y gracias a ello poco después fueron detenidos.

Los sanitarios atendieron a Alberto, que fue dado de alta en el lugar porque la herida no era muy profunda y le había dado en el hueso. "Sin embargo, días después empezó a infectarse esa herida y lo pasé mal", ha reconocido tocándose en el punto donde fue apuñalado.

Rodríguez Perdomo denunció los hechos en comisaría, donde también tomaron declaración a las mujeres que iban a atracar los ladrones, que identificaron perfectamente a los arrestados. Contaban con antecedentes policiales por robos y atentado contra la autoridad.

Otros premiados

La Policía Municipal de Madrid ha concedido también 93 Medallas al Mérito Profesional a agentes que, durante la prestación del servicio, o fuera de él, se han distinguido en la realización de intervenciones difíciles, arriesgadas o que han enaltecido la imagen de la Policía Municipal.

Entre ellas, se encuentra el oficial Navarro, junto al policía Garrido y otros dos indicativos de la Comisaría de Servicios Especiales, ya que mediante una rápida actuación lograron interceptar la marcha de un vehículo que circulaba en sentido contrario en la M-30 poniendo en peligro al resto de conductores. Después procedieron a la detención de la conductora por dos delitos contra la seguridad vial. "La satisfacción de el deber cumplido compensa el riesgo que se corre", ha sentenciado Garrido.

También han sido condecoradas la subinspectora García y la policía Mora, de la Comisaría de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor, que tras diversas indagaciones para comprobar el estado de salud de una anciana de 85 años que había sido retirada de su residencia por su hija y no haber regresado, consiguieron localizarla en situación de desprotección para ser puesta a salvo y trasladada al hospital.

El Cuerpo Local ha reconocido también a los integrantes de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comisaría Integral de distrito de Usera y de la Comisaría Integral de Distrito de Latina, por su dedicación e iniciativa en la 'Operación Victoria', que, en colaboración con agentes de Aduanas de Madrid y Alicante y de la UDEV Central de Policía Nacional, intervinieron más de 95.600 pares de zapatillas falsificadas y detuvieron a 7 personas.

Y a los integrantes de la Oficina de Atención la Ciudadano de la Comisaría Integral de Distrito de Usera, que tras realizar inspecciones a una decena de establecimientos del distrito donde se fabricaban de manera clandestina productos cosméticos, intervinieron más de 724.500 de estos productos que contenían sustancias prohibidas, impidiendo su posterior comercialización.

Igualmente, han sido premiados los integrantes de la Comisaría Integral de Distrito de Hortaleza, por su dedicación en la 'Operación Antillas II', en la que se desarticuló una organización criminal dedicada a la venta de droga distribuida a través de patinetes eléctricos, con sede en un local, donde se detuvo a 9 personas y se incautaron 170 monodosis de cocaína preparadas para su venta.

Europa Press