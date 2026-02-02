El joven que no pudo pagar su boleto de autobús participará en inauguración de Juegos de Milán Cortina

Un niño de 11 años, que no pudo tomar el autobús en la región de Cortina d'Ampezzo a causa del precio inflado de los boletos durante los Olímpicos de Invierno, fue propuesto para desempeñar un pequeño papel en la ceremonia inaugural de los Juegos 2026.

El joven Riccardo no pudo subirse al autobús la semana pasada para regresar a casa al salir del colegio porque disponía de boletos de 2,5 euros, el precio habitual para el trayecto.

Pero la empresa de transportes había decidido aumentar el costo del boleto a 10 euros (unos 12 dólares) en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar del 6 al 22 de febrero en el norte de Italia.

Obligado a caminar durante seis kilómetros sobre la nieve, el caso de Riccardo suscitó hondas emociones en Italia.

El propio conductor del autobús que le denegó la entrada llamó a la familia para disculparse.

"Me duele el corazón, ahora, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de haber cometido un error. Pido perdón al chico y a su familia", declaró Salvatore Russotto, de 61 años, citado por los medios italianos.

Ante las reacciones que provocó esta historia, el comité de organización de los Juegos ideó la participación de Riccardo en la ceremonia inaugural.

"Ejercerá un rol simbólico (...) aún por definir", declaró a la AFP un vocero de los Juegos de Milán Cortina 2026.