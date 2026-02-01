El joven símbolo de la protesta en Irán Erfan Soltani, liberado bajo fianza

El joven de 26 años fue arrestado el pasado 8 de enero e inmediatamente condenado a muerte por cargos de propaganda contra el Estado.

Soltani fue puesto en libertad bajo fianza, según su abogado, después de que Estados Unidos advirtiera del asesinato, aunque Teherán negó su condena a muerte.

El joven de 26 años "fue liberado ayer (sábado) y se le devolvieron todos sus bienes, incluido su teléfono móvil", declaró el abogado Amir Mousakhani, añadiendo que se pagó una fianza de 2.000 millones de tomans (poco más de US$10.000) para su liberación.

En tanto, el líder iraní, Alí Jamenei, afirmó que las recientes protestas antigubernamentales eran comparables a un golpe de Estado, ya que "atacaron a la policía, bancos, bases de la Guardia Revolucionaria, edificios gubernamentales y mezquitas, y quemaron el libro sagrado del Corán".

"Reprimimos el golpe", añadió, citado por Mehr. (ANSA).