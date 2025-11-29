El Jubileo duplica las visitas a la Basílica de San Pedro en Roma, pero los hoteles mantienen tarifas

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Basílica de San Pedro casi duplica sus menciones digitales (+93%) por el Jubileo 2025 sin picos de precios en alojamiento, según el informe The Data Appeal, que destaca un crecimiento récord en el Vaticano y la estabilidad de tarifas.

Un nuevo informe de The Data Appeal Company, compañía de inteligencia turística del grupo Almawave, revela que el Jubileo 2025 ha reconfigurado drásticamente los flujos turísticos en Roma, impulsando un crecimiento "sin precedentes" en las atracciones del Vaticano, al tiempo que el sector del alojamiento mantuvo tarifas estables, reflejando una gestión "equilibrada" de la demanda masiva.

El análisis, basado en miles de reseñas, tarifas de OTAs y rastros digitales, destaca un impacto directo del evento religioso en la Basílica de San Pedro, que registró un aumento exponencial del +93% en rastros digitales y mantuvo un índice de sentimiento excepcional de 94,5/100.

Este pico se atribuye directamente a la afluencia de peregrinos que acudieron a cruzar la Puerta Santa, un rito clave exclusivo del Año Santo.

Los Museos Vaticanos también experimentaron un crecimiento significativo, con un +10% en rastros digitales y alcanzando un índice de sentimiento del 89,7/100, 2,4 puntos más que en 2024.

Conjuntamente, los puntos de interés del Vaticano incrementaron un 33% sus reseñas y un 60% su Índice de Popularidad, situándose la Basílica y los Museos entre las cinco atracciones más reseñadas de la ciudad.

ESTABILIDAD DE PRECIOS FRENTE A LA DEMANDA MASIVA

A pesar del notable aumento en la demanda, el análisis de tarifas de las OTAs (agencias de viajes en línea) muestra una situación "sorprendentemente equilibrada". Las tarifas se mantuvieron estables en general, con una reducción media del -3% frente a 2024, lo que indica una redistribución de la demanda en lugar de aumentos especulativos.

La estabilidad de precios se explica por el desplazamiento de la demanda hacia alojamientos más asequibles. Mientras que los hoteles redujeron sus tarifas máximas (-7%), hostales y campings crecieron con fuerza (+27%), en línea con las necesidades de peregrinos, grupos y viajeros en solitario.

CRECIMIENTO EN MERCADOS CATÓLICOS

En cuanto al origen de los visitantes, Italia sigue siendo el principal mercado emisor (27% de los rastros digitales), seguido por España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales proceden de países con fuerte tradición católica, destacando Argentina (+29,2%), Canadá (+14,4%), México (+11,6%) y Polonia (+7%).

El perfil de viajero también se modificó, registrándose un aumento en los viajeros en solitario, que representaron el 15% del total (+3 puntos porcentuales interanuales), impulsados sobre todo por el turismo doméstico italiano.

El informe subraya que el Jubileo reforzó el turismo cultural, con museos y monumentos como el centro de la experiencia. En contraste, la restauración y el ocio experimentaron una caída en la actividad digital (-19% y -14% respectivamente), una tendencia coherente con un público más enfocado en la cultura.

El principal punto de crítica se centró en la restauración, que obtuvo la peor puntuación por sentimiento de precio, con un índice de 54/100 en las menciones relacionadas con el coste.