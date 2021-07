El juego de rol móvil KonoSuba: Días Fantásticos pone la guinda en el panel de Anime Expo Lite al anunciar que el prerregistro mundial estará disponible el día 6 de julio

Los ángeles--(business wire)--jul. 6, 2021--

El fin de semana pasado en Anime Expo Lite 2021, el editor líder de juegos Nexon desveló un tráiler exclusivo del nuevo juego de rol móvil gratuito KonoSuba: Días Fantásticos y anunció que el prerregistro está disponible desde hoy. Los fans que deseen prerregistrarse ya pueden visitar konosuba.nexon.com. Todos los jugadores que se inscriban con anticipación podrán entrar en el sorteo de una figura de Megumin de coleccionista de Pop Up Parade, cortesía de Nexon, así como de otros premios.

KonoSuba: Días Fantásticos, publicado por Nexon y basado en la exitosa serie de anime de HBO Max, CrunchyRoll, presenta los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness. Los personajes estarán doblados por los actores originales japoneses, como Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi y Ai Kayano. Con un nuevo argumento, se crearán nuevos héroes y heroínas en exclusiva para el juego de rol de anime de comedia.

Con motivo del prerregistro para el lanzamiento mundial, Nexon ha organizado un sorteo por tiempo limitado para los jugadores que se inscriban. Los afortunados ganadores tendrán la oportunidad de recibir una figura de Megumin de coleccionista de Pop Up Parade y auriculares de Razer Hammerhead. Se anunciarán los ganadores en la cuenta de Twitter de KonoSuba: Días Fantásticos,@playkonosuba, así que asegúrese de seguirla y estar al tanto. Para prerregistrarse y entrar en el sorteo de estos premios, visite konosuba.nexon.com.

KonoSuba: Días Fantásticos es un juego de Nexon en colaboración con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap. El juego estará disponible en iOS y Android a nivel mundial a finales de año.

Para estar al día sobre KonoSuba: Días Fantásticos, visite su página web oficial y siga a @PlayKonoSuba en Instagram y Twitter.

Acerca de KonoSuba: Días Fantásticos konosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de anime "KonoSuba:¡La bendición de Dios en este maravilloso mundo!, KonoSuba: Días Fantásticos es un juego de rol gratuito para iOS y Android. Con los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue la línea argumental de la novela original e incluye personajes únicos creados exclusivamente para el juego. A principios de este año, el lanzamiento japonés de KonoSuba: Días Fantásticos tuvo una respuesta muy positiva por parte de los jugadores, obteniendo un gran reconocimiento y una gran base de seguidores.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea, además de asistencia en tiempo real durante el juego, aprovechando las fortalezas de NEXON Co., Ltd. ("Nexon") y aplicándolas a audiencias exclusivamente occidentales. Durante más de una década, Nexon America ha gestionado franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi, que han batido récords y cautivado a miles de jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America se mantiene fiel al espíritu innovador y pionero de la empresa matriz, adoptando un enfoque centrado en el jugador y desarrollando las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

