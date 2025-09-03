El juez adelanta al 10 de septiembre la declaración de Begoña Gómez por la contratación de su asesora
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado adelantar la declaración de Begoña Gómez --fijada inicialmente para el día 11-- al 10 de septiembre, a las 12:00 horas, en el marco de la línea de investigación relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese día.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor contesta a la petición de la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, que explicó al juzgado que tenía que acudir a otra citación el jueves 11 en Tenerife.
En otra providencia, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha reclamado a Presidencia copia de los correos de Gómez desde julio de 2018.
En concreto, ha solicitado que se envíen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "análisis e informe".
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
