El juez autoriza destruir las grabaciones de seguridad del 'Delcygate'

Dice que ya no es necesario conservar las cintas del sistema de vigilancia del aeropuerto de Barajas del 19 y 20 de enero de 2020

MADRID, 27 Abr. 2022 (Europa Press) -

El titular del Juzgado de Instrucci√≥n N√ļmero 31 de Madrid ha decretado "el cese de la conservaci√≥n de las grabaciones" del denominado 'Delcygate', relativas a la reuni√≥n entre el entonces ministro de Transporte Jos√© Luis √Ābalos y la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodr√≠guez que habr√≠a tenido lugar en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 y que habr√≠a quedado registrada en el sistema de vigilancia.

En un auto de 20 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Serrano-Arnal ha pedido a la Policía que informe a Aena y "al encargado de la efectiva conservación de las grabaciones" de que ya no es necesario seguir custodiando las cintas.

El magistrado ha explicado que, "siendo firme el auto de sobreseimiento provisional de 9 de noviembre de 2020 dictado por este Juzgado y no existiendo motivos para su reapertura pese al tiempo transcurrido", lo pertinente es dejar de preservar las grabaciones, "a las que se dará el destino legal que corresponda". Contra esta resolución cabe recurso de reforma.

La decisi√≥n tiene lugar dos a√Īos y tres meses despu√©s de que trascendiera aquel encuentro en Barajas y casi un a√Īo despu√©s de que el Tribunal Supremo resolviera que correspond√≠a al Juzgado y no al Alto Tribunal decidir si las cintas eran o no destruidas.

El juez Serrano-Arnal pregunt√≥ sobre este asunto particular al Supremo toda vez que este √≥rgano tambi√©n archiv√≥ una querella interpuesta por Vox contra √Ābalos por los mismos hechos. El presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, le respondi√≥ el destino de esas piezas de convicci√≥n deb√≠a de ajustarse a lo prevenido en el art√≠culo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) e insisti√≥ en que era de incumbencia "exclusiva" del Juzgado.

Archivo definitivo

Ahora, el titular del Juzgado ha dado el visto bueno para prescindir de las grabaciones de seguridad. As√≠, ha pasado m√°s de un a√Īo desde que el 13 de abril de 2021 la Audiencia Provincial de Madrid cerrara definitivamente la parte del denominado 'Delcygate' que se investigaba en los juzgados ordinarios por un presunto delito de prevaricaci√≥n contra varios funcionarios.

En coincidencia con los argumentos expuestos en su d√≠a por el titular del Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 31 de Madrid, la Audiencia concluy√≥ que no se daba "conducta prevaricadora ni de otro car√°cter delictivo" en los hechos averiguados.

La Audiencia recogía los argumentos del Alto Tribunal, que consideró acreditado el hecho de que el avión en el que viajaba Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la madrugada del día 20 de enero de 2020 y ella permaneció las instalaciones durante varias horas, "lo que pudo suponer una vulneración de la prohibición del Consejo" de permitir su entrada en el territorio de la Unión.

No obstante, a√Īad√≠a que este asunto "no es constitutivo de il√≠cito penal alguno y por ello "no se da conducta prevaricadora ni de otro car√°cter delictivo, como expone el Tribunal Supremo en la resoluci√≥n parcialmente reproducida, por lo que proceder√≠a desestimar el recurso de apelaci√≥n interpuesto y en consecuencia procede el archivo acordado".