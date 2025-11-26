El juez del 'caso Leire Díez' cita a Cerdán y Hernando como testigos el próximo 2 de febrero
MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.
Así lo indica en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Arturo Zamarriego, que también cita para ese día como testigos a los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, ya que los cuatro habrían participado en reuniones con Díez.
El juez además reclama al PSOE para que le informe de si Díez es o ha sido afiliada al PSOE y, en tal caso, fecha de alta y cese como afiliada, así como si durante el tiempo que ha estado afiliado en su caso, si desempeñó alguna actividad en el seno del partido y si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad. Igualmente, pide que le comuniquen la misma información sobre Cerdán y Hernando.
