El juez Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, pide que se programe juicio a Bolsonaro

BRASILIA, 14 ago (Reuters) - Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, pidió al presidente del panel del que forma parte dentro del tribunal que programe el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro, mostró el jueves un documento judicial.

Moraes, que supervisa el caso en el que Bolsonaro está acusado de planear un golpe de Estado para invalidar su derrota ante el actual mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, envió la solicitud al juez Cristiano Zanin.

"Considerando el cierre regular de la instrucción procesal, el cumplimiento de todas las diligencias complementarias, así como la presentación de alegaciones finales por parte de la Fiscalía General de la República y de todos los acusados, solicito al excelentísimo presidente de la Primera Sala (Zanin) (...) fecha para el juicio presencial de la presente acción penal", afirmó Moraes en su auto.

Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario, niega las acusaciones. (Reporte de Ricardo Brito en Brasilia; Editado en español por Javier Leira)