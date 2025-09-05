El juez Peinado consulta a las defensas del caso Begoña Gómez su disponibilidad para "evitar nuevas suspensiones"

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) - El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el 'caso Begoña Gómez', ha reclamado a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés que le comuniquen los señalamientos que ya tienen agendados en otros procedimientos para "evitar nuevas suspensiones" de declaraciones.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor hace esa consulta a los abogados de esos tres investigados porque "han sido varias ocasiones en que por coincidencia de señalamientos no han podido llevarse a cabo las respectivas diligencias acordadas, debiendo ser cambiadas las fechas inicialmente señaladas".

El último cambio de fecha fue la declaración como investigada de la esposa de Pedro Sánchez, que estaba fijada para el próximo 11 de septiembre pero fue adelantada por el juez al día 10 después de que la defensa de Gómez pidiera suspender la citación porque su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, tiene que comparecer con otro cliente en un juzgado de Tenerife.

Peinado, por ello, emplaza a los abogados a que le informen de "los señalamientos que tienen notificados y a los cuales deben acudir en cualquier otro órgano judicial, desde el próximo 8 de septiembre al 16 de octubre de 2025, con el fin de evitar nuevas suspensiones".

Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

Gómez figura como investigada por cinco presuntos delitos: malversación, tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.