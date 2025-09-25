El jugador del PSG Achraf Hakimi niega las acusaciones de violación

El defensa del París SG Achraf Hakimi, que está a la espera de proceso tras ser acusado por una mujer de haberla violado, denunció una "mentira" y aseguró tener "la conciencia tranquila".

"Sé que de lo que se me ha acusado es una mentira", afirmó el internacional marroquí en una entrevista para el programa "Clique" de Canal+ Francia, de la cual se difundió un extracto el miércoles por la noche.

"Sé que no he hecho nada y que nunca haría algo así", continuó el jugador nacido en Madrid hace 26 años y que contestó en español a las preguntas del canal francés.

El futbolista formado en la cantera del Real Madrid aseguró haber estado "siempre a disposición de la policía" y tener "hoy la mente tranquila (...) Esperamos que pronto se descubra la verdad".

El pasado 1 de agosto, la fiscalía de Nanterre (afueras de París) solicitó el procesamiento del futbolista por la vía penal por la supuesta violación de una joven en febrero de 2023.

Ésta denunció haber sufrido tocamientos no consentidos y luego una violación en el domicilio de Hakimi, a quien había conocido a través de la red social Instagram.

Ahora corresponde al juez de instrucción decidir si se debe celebrar un juicio o no.

En su entrevista, el internacional marroquí calificó de "chantaje" lo que sufren algunos futbolistas profesionales que son a menudo denunciados por actos de este tipo.

Un argumento desacreditado por la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo: "La investigación y la información judicial han permitido reunir todos los elementos necesarios que caracterizan el crimen de violación sufrido por mi clienta", reaccionó este jueves ante la AFP.

La abogada negó "el menor intento de chantaje" y aseguró que el futbolista intenta "hacer un cortafuego al que estamos acostumbrados en los casos de violencia sexual. Pero eso no se sostiene".

Jugador estrella del PSG, Achraf Hakimi fue elegido vicecapitán del club según una fuente cercana al vestuario, un rol que ya ocupaba la temporada pasada.

Preguntado el sábado en conferencia de prensa si ese rol era problemático debido a un posible juicio, el entrenador Luis Enrique no quiso responder.

