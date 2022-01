El jugador del United Greenwood, acusado de agresión por su novia

La Polic铆a investiga al futbolista, apartado por su equipo hasta saber lo ocurrido

MADRID, 30 Ene. 2022 (Europa Press) -

El futbolista del Manchester United Mason Greenwood est谩 siendo investigado por la Polic铆a despu茅s de las acusaciones este domingo de agresi贸n por parte de su novia Harriet Robson.

Robson public贸 en redes sociales unas im谩genes de ella llena de moratones y golpes, sangrando en la cara y denunciando el trato recibido por Greenwood. Seg煤n apunta la BBC, la Polic铆a est谩 trabajando para "determinar todas las circunstancias".

Por su parte, el Manchester United, que "no acepta violencia de ning煤n tipo", anunci贸 que el jugador no volver谩 a entrenar ni a jugar hasta que se sepa lo ocurrido. Greenwood no ha respondido a las acusaciones.