El juguete del "caballo triste" enamora por accidente en China

Por Nicoco Chan y Chenxi Yang

YIWU, China, 26 ene (Reuters) - En la Ciudad del Comercio Internacional de Yiwu, el mayor mercado mayorista de China, los clientes se agolpan en una pequeña tienda en busca de un inusual éxito de ventas antes del Año Nuevo Lunar

Buscan un caballo de peluche rojo con la boca hacia abajo, una campanilla dorada en el cuello y unos ojos que parecen rehuir la mirada del espectador. El juguete se ha hecho viral en las redes sociales chinas antes de la Fiesta de la Primavera, que este año marca el año del caballo en el zodiaco chino

Llamado "caballo triste" por usuarios de internet, el juguete fue diseñado como decoración del Año Nuevo Lunar con una cara feliz, pero un error de fabricación convirtió su sonrisa en una expresión de preocupación

"Un trabajador cosió la boca al revés por accidente", explicó Zhang Huoqing, propietaria de la tienda Happy Sister, con sede en Yiwu

Zhang dijo que ofreció un reembolso después de descubrir el defecto, pero el cliente nunca devolvió el juguete. Poco después, descubrió que circulaban fotos por internet

"La gente bromeaba diciendo que el caballo triste es cómo estás en el trabajo, mientras que el que sonríe es cómo estás después del trabajo", explica Zhang. Ante el aumento de la demanda, Zhang decidió seguir fabricando la versión con cara triste

Algunos oficinistas jóvenes de China dicen que la expresión adusta del caballo refleja sus largas horas de trabajo y el estrés laboral. También se inscribe en una tendencia más amplia de los llamados juguetes "feos-adorables", popularizados en los últimos años por personajes como Labubu, el monstruo con dientes de Pop Mart

"Hoy en día, casi todo el mundo que entra por la puerta pregunta por el caballo triste", explica Lou Zhenxian, un vendedor de Yiwu que lleva más de 25 años vendiendo juguetes festivos

A primera hora de la tarde, los estantes de caballos tristes situados fuera de Happy Sister se habían agotado y los empleados se apresuraban a reponer existencias

"Seguiremos vendiéndolo", dijo Zhang. "Este caballo triste se ajusta realmente a la realidad de la gente trabajadora moderna" (Información de Nicoco Chan y Chenxi Yang en Yiwu; edición de Casey Hall y Tom Hogue; edición en español de Jorge Ollero Castela)