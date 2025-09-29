El jurado de los Premios Discapnet a las tecnologías accesibles de Fundación ONCE selecciona a sus 12 finalistas

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jurado de la VIII edición de los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles de Fundación ONCE ha seleccionado a sus 12 finalistas de todas las candidaturas presentadas entre las cuatro categorías de esta convocatoria, como han dado a conocer sus impulsores.

Los Premios Discapnet reconocen las mejores iniciativas y acciones en el campo de las tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad tecnológica.

Los galardones se crearon en 2010 para potenciar el diseño de tecnologías accesibles, así como la difusión de los productos y servicios accesibles existentes. En sus 15 años de vida, se han analizado más de 800 candidaturas y se ha premiado a una treintena de entidades que han desarrollado acciones que promueven el diseño de tecnología accesible en ámbitos como el transporte, la banca, la educación y a distintos medios de comunicación.

Como en la edición anterior, los galardones se estructuran en cuatro apartados: premio al mejor producto o servicio; persona, entidad u organización; proyecto de emprendimiento con impacto social y medio de comunicación.

De este modo, la categoría A premia al mejor producto o servicio basado en tecnologías para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad que ya esté disponible en el mercado. En esta edición el jurado ha seleccionado como finalistas a Luz-IA, de la Federación Española de Fibrosis Quística; VR DOWN, desarrollado por DeuSens en colaboración con Fundación Vas y Down España; ELLIOT, de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (A LA PAR).

En el apartado B, el galardón es para la persona, empresa, entidad u organización que más haya destacado por su trayectoria continuada en materia de mejora de la accesibilidad a la tecnología. Optan a este premio la Fundación TECSOS, el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Natalia Rodríguez Núñez-Milara, fundadora y CEO de Saturno Labs.

La categoría C reconoce al mejor proyecto de emprendimiento con impacto social para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de las TIC. En esta ocasión son finalistas AutisMID Vídeos, de IDAPP MIND; Punto Health, de Punto Health; y Mi-GuIA, de Imbotics Technology&Innovation.

Finalmente, el apartado D galardonará al medio de comunicación "que más haya destacado por difundir hacia la sociedad iniciativas, proyectos, productos y servicios relacionados con las tecnologías accesibles". Se lo disputarán Planeta Fácil Noticias, de la Confederación Plena Inclusión España; Gente accesible, sección del programa de radio Gente, de Canal Sur, creado de la mano de EVERYone Consultores; y Cadena Ser Euskadi, Radio Bilbao.

Como en ediciones anteriores, la dotación de los premios será económica en todas las categorías: los galardonados en los apartados A, B y D recibirán 5000 euros, mientras que el trabajo premiado en el C contará con 15.000 euros. En este último caso, el dinero habrá de destinarse íntegramente al desarrollo del proyecto distinguido.