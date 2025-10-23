El juzgado cita a declarar el 3 de noviembre a la periodista que comió con Mazón el día de la DANA

VALÈNCIA, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado este jueves una diligencia de ordenación en la que cita a declarar como testigo el próximo 3 de noviembre, a las 9.30 horas, a la periodista Maribel Vilaplana, que comió en un restaurante con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre.

Así consta en una diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, en la que la letrada de la Administración de Justicia fija esta citación en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que ha ordenado a la magistrada instructora que tome declaración como testigo a la periodista.

Con esta decisión, la Audiencia estima parcialmente en un auto el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y ha revocado la decisión adoptada por la jueza instructora de rechazar la declaración de la comunicadora.

Al respecto, la Audiencia considera, 'a priori', que no cabe descartar que la periodista escuchara, bien lo que el 'president' dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa junto con su ex número dos, Emilio Argüeso, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

"Y cabría que la testigo, por estar en compañía de quien contactó en varias ocasiones con Pradas y que, por su condición de máxima autoridad de la Generalitat tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, hubiera escuchado conversaciones o comentarios que pudieran aportar alguna luz sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo", sostiene la Audiencia.

Junto a estos argumentos, la Sala ha tenido en cuenta para resolver el recurso la carta difundida, con posterioridad al dictado de la resolución de la magistrada recurrida por la acusación, por la propia periodista a través de los medios de comunicación, y que fue unida al procedimiento mediante un auto de fecha 11 de septiembre de 2025, en que la instructora volvió a denegar la testifical.

La Audiencia concluye que descartar la posibilidad de que la comunicadora, "en sede judicial, con las exigencias y características propias de una diligencia procesal, pudiera ofrecer elementos de interés a los que no hizo referencia en la carta que publicó, se revela precipitado".

"No se puede descartar que, interrogada en las condiciones y con las garantías del proceso penal, pueda ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación. Su testimonio, por lo demás, podría ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer", recoge el auto de apelación.

OTRAS DECLARACIONES

Asimismo, el juzgado ha citado en la misma diligencia de ordenación, contra la que cabe recurso, para prestar declaración como testigos el próximo 12 de enero a un operador de comunicaciones y emergencias de SGISE; el 16 de enero a un operador del 112; el 20 a otro operador de comunicaciones y emergencias de SGISE y el 22 a otro operador de CPIF. Todos ellos están citados en Catarroja a las 9.30 horas.