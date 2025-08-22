El Kennedy Center acogerá el sorteo del Mundial 2026, anuncia Trump

Por Andrea Shalal y Frank Pingue

WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington acogerá el sorteo de la Copa Mundial de 2026 el 5 de diciembre, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es un tremendo honor traer este evento global y este increíble grupo de personas y estos increíbles deportistas -los mejores del mundo- al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump en el Salón Oval, flanqueado por el vicepresidente JD Vance, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem.

Más temprano el viernes, Trump anunció que el Mundial 2026 tendrá su sede principal en el Kennedy Center.

"Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo, aquí en Estados Unidos, y estamos muy orgullosos de ello", dijo Infantino antes de dejar que Trump sostuviera la copa del mundo.

El Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, será el primero con 48 equipos y contará con 104 partidos.

"¿Puedo quedármela?", bromeó Trump sobre la copa del mundo.

"Es una pieza de oro preciosa", agregó el mandatario, quien ha redecorado el Salón Oval para añadir más adornos dorados.

Trump afirmó que el evento generaría más de US$30 millones para la economía estadounidense y crearía más de 185.000 puestos de trabajo.

Por su parte, Noem señaló que el Gobierno de Estados Unidos se encargaría de garantizar los procedimientos adecuados de control y concesión de visados para los aproximadamente 6 millones de aficionados que se espera que asistan al evento.

Canadá acogerá 13 partidos, 10 de ellos de la fase de grupos, repartidos a partes iguales entre Toronto y Vancouver. México también tendrá 13 partidos, 10 de ellos en la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del torneo se disputará en 11 ciudades de Estados Unidos.

Al ser consultado si sería él quien maneje el bolillero el día del sorteo, Trump señaló a Infantino. "Eso depende de él. Él es el jefe", señaló.

El presidente de la FIFA respondió: "Es una propuesta interesante. Lo discutiremos".

(Reporte de Andrea Shalal en Washington y Frank Pingue en Toronto; Editado en español por Javier Leira)