El Kennedy Center agrega sin demora el nombre de Trump a su edificio

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 19 dic (Reuters) - Los trabajadores del Kennedy Center comenzaron a añadir el nombre de Donald Trump al centro de artes el viernes, después de que la junta que encabeza el presidente estadounidense votó a favor de cambiar el nombre, una medida que la oposición demócrata calificó de ilegal y que la familia de John F. Kennedy denunció como un menoscabo al legado del presidente asesinado.

La junta, formada por aliados de Trump, votó el jueves el cambio de nombre del simbólico centro artístico de Washington a "Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts", o "Trump Kennedy Center" para abreviar.

Los demócratas dijeron que la medida era ilegal y que requería la autorización del Congreso. Miembros de la familia de Kennedy también se opusieron al cambio para un edificio que honra al 35º presidente, asesinado en 1963.

El presidente Trump, un republicano, había mencionado la posibilidad de que su nombre se adjuntara y lo llamó el Trump Kennedy Center en el escenario del centro cuando fue anfitrión de los honores anuales a principios de este mes.

El jueves dijo que estaba sorprendido por la decisión de la junta, que él dirige. Los defensores del cambio de nombre dicen que Trump ha fortalecido la institución a través de la recaudación de fondos y un enfoque en la renovación del edificio.

"El presidente Trump y su administración han pasado el último año reprimiendo la libertad de expresión, apuntando a artistas, periodistas y comediantes, y borrando la historia de estadounidenses cuyas contribuciones mejoraron e hicieron más justo nuestro país", publicó en X Kerry Kennedy, presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy.

Maria Shriver, sobrina del presidente asesinado, publicó en X: "Es inconcebible que piense que añadir su nombre al del presidente Kennedy es aceptable. No lo es".

La rapidez con la que se hizo el cambio físico sugiere que los preparativos para un nuevo nombre se habían hecho antes de la votación del jueves. El sitio web del centro también tiene ahora el nombre de The Trump Kennedy Center en la parte superior. (Reporte de Jeff Mason; edición en español de Javier López de Lérida)