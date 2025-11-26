El Kilauea expulsa fuentes de lava por trigésima séptima vez desde que comenzó su erupción el año pasado

HONOLULU (AP) — La erupción intermitente que ha deslumbrado a residentes y visitantes en la isla Grande de Hawái durante casi un año se reanudó el martes cuando el volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El flujo de roca fundida estaba confinado dentro de la caldera del cráter del Kilauea en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. No había viviendas en peligro.

Es la trigésima séptima vez que el Kilauea ha expulsado lava desde diciembre pasado, cuando comenzó la erupción actual.

El último espectáculo de lava fue precedido por salpicaduras esporádicas y desbordamientos que comenzaron el viernes. Cada episodio eruptivo ha durado aproximadamente un día o menos. El volcán ha hecho una pausa de al menos unos días entre cada episodio.

En algunos casos, las torres de lava del Kilauea se han elevado tan alto como rascacielos. El volcán ha generado fuentes tan altas en parte porque el magma, que contiene gases que se liberan a medida que asciende, ha estado viajando a la superficie a través de conductos estrechos y en forma de tubo.

El Kilauea se encuentra en la isla de Hawái, la más grande del archipiélago hawaiano. Está a unas 200 millas (322 kilómetros) al sur de la ciudad más grande del estado, Honolulu, que se encuentra en Oahu.

Es uno de los volcanes más activos del mundo y uno de los seis volcanes activos en Hawái.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.