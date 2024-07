El kremlin, abierto a conversaciones con ucrania mientras zelenski gobierne, pero pide más detalles

MOSCÚ, 25 jul (Reuters) - El Kremlin señaló el jueves que estaba abierto a negociar con Ucrania el fin del conflicto mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, siga en el poder, a pesar de que públicamente se duda de su legitimidad para gobernar. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, dijo el miércoles durante una visita a China que Kiev estaba dispuesta a entablar conversaciones con Rusia siempre que se respetaran plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, aunque afirmó que Ucrania no ha visto señales de ello. El Kremlin, al tiempo que señalaba su disposición a entablar conversaciones en sus propios términos, ha cuestionado públicamente el mandato de Zelenski para gobernar, señalando que su mandato de cinco años expiró en mayo y que debería haber convocado elecciones. Zelenski y Occidente afirman que es necesario suspender las reglas políticas normales en tiempos de guerra y que el Kremlin, dado el férreo control del propio sistema político ruso, no está en posición de criticar. Cuando se le preguntó el jueves si Rusia estaría dispuesta a mantener conversaciones con Ucrania mientras Zelenski estuviera en el poder, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "En general, Rusia está abierta a un proceso de negociación. Pero primero tenemos que entender hasta qué punto la parte ucraniana está preparada para ello y hasta qué punto la parte ucraniana tiene permiso para ello por parte de sus responsables". Moscú describe a Zelenski como una marioneta de Estados Unidos, caracterización que él rechaza. "Porque hasta ahora se ven declaraciones muy diferentes, y aún no está del todo claro. Además, al problema de la legitimidad de Zelenski se suma el de la prohibición legal (ucraniana) de mantener contactos y negociaciones con la parte rusa. Por lo tanto, aún quedan muchas cosas por aclarar y aclaraciones por escuchar", dijo Peskov. Presionado durante una conferencia telefónica sobre si el Kremlin podría plantearse negociar con Zelenski o descartar categóricamente tal posibilidad, Peskov dijo:

"La cuestión no es fácil. Desde un punto de vista jurídico, este problema (el de su legitimidad) está en el orden del día, pero desde un punto de vista práctico estamos abiertos a alcanzar nuestros objetivos mediante negociaciones. Por tanto, aquí caben diferentes opciones". Reuters informó en mayo de que Putin estaba dispuesto a detener la guerra en Ucrania con un alto el fuego negociado, pero el jefe del Kremlin estaba preparado para seguir luchando si Kiev y Occidente no respondían.

En junio, Putin dijo que Rusia pondría fin a la guerra en Ucrania, algo que él denomina operación militar especial, sólo si Kiev accedía a abandonar sus ambiciones en la OTAN y a entregar la totalidad de cuatro provincias reclamadas por Moscú, exigencias que Kiev rechazó rápidamente por considerarlas equivalentes a la rendición. (Reporte de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters