El Kremlin afirma que el conflicto de Ucrania se convirtió en un enfrentamiento con Occidente

MOSCÚ, 24 feb (Reuters) -

El Kremlin dijo el martes que la decisión de los países occidentales de intervenir en el conflicto en Ucrania significaba que se había convertido en una confrontación mucho más amplia con países que, según Rusia, quieren aplastarlos.

Hablando exactamente cuatro años después de que decenas de miles de soldados rusos entraran en Ucrania por orden del presidente Vladimir Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que los combates continuaban, pero que Moscú seguía abierta a lograr sus objetivos por medios políticos y diplomáticos.

"Tras la intervención directa en este conflicto de los países de Europa occidental y Estados Unidos, la operación militar especial se convirtió de facto en una confrontación mucho mayor entre Rusia y los países occidentales, que tenían y siguen teniendo el objetivo de destruir nuestro país", dijo Peskov.

Cuando se le preguntó si Moscú creía que el conflicto podía resolverse mediante conversaciones, Peskov respondió: "seguimos esforzándonos por lograr la paz, nuestra posición es muy clara y coherente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kiev".

Peskov afirmó que no podía decir cuándo y dónde tendría lugar la próxima ronda de negociaciones con Ucrania, ya que aún no se habían concretado.

"Esperamos sinceramente que este trabajo continúe", dijo. (Información de Gleb Stolyarov; redacción de Felix Light; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)