El Kremlin anuncia una reunión entre Trump y Putin “en los próximos días”

Donald Trump y Vladimir Putin tienen previsto reunirse "en los próximos días" y los preparativos de esta cumbre ya han comenzado, aseguró el jueves el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por las agencias estatales de noticias rusas.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró Ushakov.

"Ahora estamos empezando a trabajar en los detalles junto con nuestros colegas estadounidenses", añadió Ushakov. "Se ha fijado como fecha objetivo la próxima semana", añadió.

La reunión sería la primera entre un presidente estadounidense en ejercicio y el presidente ruso desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021.

El anuncio llega un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con Putin en Moscú, en el marco del intento de Trump de negociar el fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Witkoff propuso una reunión trilateral que también incluyera al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, pero Rusia no respondió a esa propuesta, dijo Ushakov.

"La parte rusa dejó completamente sin comentario esta opción", indicó.