El Kremlin asegura que los periodistas extranjeros "no hacen frente a restricciones" en Rusia

Recalca que el reportero de 'The Wall Street Journal' detenido por supuesto espionaje "fue pillado in fraganti"

MADRID, 31 Mar. 2023 (Europa Press) -

El Kremlin ha asegurado este viernes que los periodistas extranjeros "no hacen frente a restricciones" en Rusia y ha destacado que el reportero de 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich, detenido el jueves por supuesto espionaje, "fue pillado in fraganti".

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha destacado que los periodistas extranjeros "trabajan perfectamente" y ha rese√Īado que "en este caso se est√° hablando de actividades llevadas a cabo bajo la cobertura del periodismo pero que son, en esencia, actividades de espionaje". "El periodista fue pillado in fragante y la situaci√≥n es obvia", ha manifestado, seg√ļn ha recogido el diario ruso 'Izvestia'.

El periodista habr√≠a estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El √ļltimo art√≠culo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La econom√≠a de Rusia est√° comenzando a desmoronarse'.

Tras ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre tildó de "inaceptable" que el Gobierno ruso "tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses". "Condenamos los continuos ataques y la represión del Gobierno ruso contra los periodistas y la libertad de prensa", afirmó, al tiempo que aseguró que Washington está en contacto con las autoridades rusas para brindar asistencia consular al periodista.

Gershkovich trabaj√≥ previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, seg√ļn recoge su p√°gina web.

