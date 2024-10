El kremlin declina responder si está ayudando a corea del norte con tecnología militar

MOSCÚ, 31 oct (Reuters) - El Kremlin declinó el jueves hacer comentarios cuando se le preguntó si Rusia estaba ayudando a Corea del Norte a desarrollar su tecnología de misiles y otras tecnologías militares, tras el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental por parte de Pionyang. Corea del Norte dijo que había probado el misil el jueves, lo que suponía una mejora de lo que llamó el "arma estratégica más poderosa del mundo", mientras Seúl advertía que Pionyang podría obtener de Rusia tecnología para misiles a cambio de su ayuda en la guerra de Ucrania. Estados Unidos y la OTAN afirman que algunos soldados norcoreanos se encuentran en la región de Kursk, la zona fronteriza rusa en la que las fuerzas ucranianas penetraron en agosto y donde siguen controlando territorio. Unos millares más de soldados norcoreanos se dirigían hacia allí, según informó el Pentágono el martes. Moscú no ha negado ni confirmado directamente la presencia de tropas norcoreanas en su suelo y el presidente Vladimir Putin ha dicho que es asunto de Rusia si decide o no emplear efectivos norcoreanos. Cuando se le preguntó en una conferencia telefónica el jueves si Moscú estaba ayudando a Corea del Norte con misiles u otra tecnología militar, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "No dispongo de esa información, es información especializada y deben preguntárselo al Ministerio de Defensa". Peskov mencionó la importancia de una asociación estratégica integral, que incluye una cláusula de defensa mutua, que fue firmada por Putin y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, durante una visita a Pionyang del mandatario ruso en junio. "Una vez más, solo puedo repetir que seguimos comprometidos con el tratado que firmamos, seguimos comprometidos con nuestros intereses de desarrollar las relaciones con nuestro vecino en todos los ámbitos, y esto no debe preocupar ni inquietar a nadie", dijo Peskov. "Es el derecho soberano de Rusia y la RPDC (República Popular Democrática de Corea) a desarrollar relaciones como Estados vecinos", añadió. Rusia informó el miércoles de que la ministra norcoreana de Asuntos Exteriores, Choe Son-hui, se dirigía a Moscú para mantener consultas estratégicas con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, su segunda visita a Rusia en seis semanas. (Información de Dmitry Antonov; redacción: Andrew Osborn; edición de Emelia Sithole-Matarise; edición en español de Jorge Ollero Castela)

