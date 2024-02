Las autoridades de Rusia han descartado este lunes cualquier relación existente entre el presidente, Vladimir Putin, y la entrega del cuerpo del opositor ruso Alexei Navalni a su familia, una medida que llegó casi diez días después de que el disidente falleciera durante su encarcelamiento en prisión mientras cumplía una condena de cerca de 30 años por fraude y extremismo.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que Putin carece de potestad alguna a la hora de tomar decisiones de este tipo, que recaen por contra sobre "otras autoridades y servicios". "Hay ciertos procedimientos que hay que cumplir en determinadas situaciones", ha aclarado.

Así, ha insistido en que "el jefe de Estado no regula estas cuestiones de manera alguna" y ha hecho hincapié en que la decisión de entregar o no los restos del opositor "no es prorrogativa" del presidente. "Eso está totalmente descartado", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, ha dicho no tener "respuestas" sobre los motivos para que finalmente el cuerpo fuera entregado a su familia el sábado después de que los restos fueran retenidos durante una semana.

Su madre, Liudmila Ivanovna, llevaba una semana acudiendo al depósito de cadáveres de Salejard, la ciudad más cercana a la prisión siberiana de Lobo Polar en la que falleció su hijo, a la espera de la entrega del cuerpo. La portavoz del opositor, Kira Yarmish, había informado previamente de que la madre del fallecido había recibido un certificado de defunción que especifica que murió por causas naturales y que le habían dado tres horas para acceder a celebrar un funeral "secreto" por su hijo, algo que Ivanovna no aceptó.

Previamente, la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, acusó a Putin de mantener como "rehén" el cuerpo y de incurrir en numerosos chantajes para tratar de llevar a cabo un "funeral secreto". Además, Navalnaya sitúa al presidente ruso como "único responsable" de la muerte de Navalni.