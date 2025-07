El Kremlin descarta una reunión a corto plazo entre Putin y Zelenski pese a la insistencia de Kiev

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El Kremlin ha vuelto a descartar este viernes que se celebre a corto plazo una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a pesar de las insistencias desde Kiev. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, no coincide en apuntar que la tercera ronda de negociaciones directas, que se celebró este miércoles en Estambul, haya acercado esta posibilidad y ha remarcado que "es poco probable" que las posturas de Kiev y Moscú "se puedan armonizar de la noche a la mañana". Peskov ha reconocido que ese encuentro "puede y debe poner punto final" a un acuerdo, pero "es poco probable" que "un proceso tan complicado" pueda organizarse en los próximos 30 días, según recoge la agencia de noticias Interfax. Mientras tanto, desde Kiev, el presidente Zelenski ha insistido en su interés de reunirse cara a cara con su homólogo ruso a la máxima brevedad de tiempo posible y ha señalado que cualquier resolución del conflicto pasa por ese encuentro. Zelenski ha destacado un cierto cambio de actitud de Rusia con respecto a este asunto y ha revelado que durante la tercera ronda de diálogos en Estambul, los emisarios de Putin "han empezado a hablar de ello". "Necesitamos el fin de la guerra, que probablemente comience con una reunión de líderes. No funcionará de otra manera con ellos. Necesitamos una agenda para dicha reunión, una reunión a nivel de líderes", insistió este jueves Zelenski. "Nosotros siempre hemos planteado este tema públicamente y ahora han empezado a hablar de ello con nosotros. Esto ya es un paso hacia algún formato de reunión", dijo el presidente ucraniano, en declaraciones a la prensa, informa Ukrinform. Zelenski consideró que este cambio de actitud responde no sólo a las intensas demandas públicas y diplomáticas de Kiev en ese sentido, sino también a "muchas otras cosas que han sucedido en su territorio", en clara alusión a los frecuentes ataques ucranianos sobre infraestructuras militares y energéticas rusas.