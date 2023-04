El Kremlin describe como "bastante interesantes" los supuestos documentos filtrados del Pentágono

Moscú dice que "no puede descartarse" que EEUU espiara a Zelenski

MADRID, 10 Abr. 2023 (Europa Press) -

El Kremlin ha afirmado este lunes que los supuestos documentos filtrados del Pentágono son "bastante interesantes" y ha resaltado que "no puede descartarse" que Estados Unidos haya estado espiando al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

"El hecho de que Estados Unidos iniciara hace tiempo la vigilancia de varios jefes de Estado, especialmente en capitales europeas, ha salido a la luz en repetidas ocasiones y ha causado varios escándalos", ha manifestado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'.

Así, ha sostenido que "no puede descartarse" que Washington haya espiado a Zelenski, después de que la cadena de televisión estadounidense CNN informara durante el fin de semana que uno de los documentos filtrados apuntaría en esta dirección.

El Departamento de Justicia estadounidense ha abierto una investigación criminal sobre la filtración de documentos del Pentágono que "parecen contener material sensible y altamente clasificado", después de la circulación de estos documentos.

La información filtrada no incluía planes demasiado delicados, pero las autoridades estadounidenses temen que pueda proporcionar pistas clave para los militares rusos y los analistas consultados por el periódico 'The New York Times' afirman que es difícil estimar el daño real para la ofensiva ucraniana que podría suponer una filtración así.

Además, había otros documentos de otros conflictos internacionales, como presuntas tensiones entre Washington y Seúl por la ayuda militar o información sobre el grupo de mercenarios Grupo Wagner, propiedad de un oligarca cercano al presidente ruso, Vladimir Putin. También se publicó que Estados Unidos estaría considerando apoyarse en Israel para proporcionar ayuda letal a Ucrania.

