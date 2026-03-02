El Kremlin dice estar en contacto con los líderes iraníes tras la "agresión descarada" contra Teherán

MOSCÚ, 2 mar (Reuters) -

El Kremlin dijo el lunes que Rusia estaba en ‌contacto permanente con los ‌líderes ⁠iraníes sobre lo que calificó como una "agresión descarada" contra Teherán y que estaba profundamente decepcionado ​por cómo ⁠se ⁠habían desarrollado los acontecimientos.

El presidente ruso, VladImir Putin, condenó ​el domingo el asesinato del líder supremo iraní, el ‌ayatolá Alí Jamenei, calificándolo de "cínico", y ​el Ministerio de Asuntos ​Exteriores ruso ha acusado a Estados Unidos e Israel de sumir a Oriente Medio "en un abismo de escalada incontrolada".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que Rusia estaba ​analizando la situación y sacando sus propias conclusiones después de que Washington ⁠optara por lanzar ataques contra Irán a pesar de lo que ‌Moscú consideraba unas conversaciones prometedoras.

"En cuanto a las negociaciones mediadas por Omán entre Estados Unidos e Irán, sin duda podemos expresar nuestra profunda decepción por el hecho de que, a pesar de las informaciones sobre avances significativos en estas negociaciones, ‌la situación se haya deteriorado hasta convertirse en una agresión ⁠descarada", dijo Peskov a los periodistas.

Dijo que Putin tenía ‌previsto realizar una llamada telefónica internacional relacionada ⁠con Irán más tarde ese mismo ⁠lunes, pero no reveló a quién.

"Solo puedo decir que estamos en contacto permanente con los dirigentes iraníes y estamos debatiendo la situación que rodea a ese país. Al ‌mismo tiempo, continuamos nuestro ​diálogo con los dirigentes de los países afectados por el conflicto, incluidos los Estados del golfo Pérsico", dijo Peskov. (Información de Dmitry Antonov; edición ‌de Andrew Osborn; edición en español de Paula Villalba)