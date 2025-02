El kremlin dice que el g7 ha perdido mucha relevancia después de que trump pida la readmisión de rusia

MOSCÚ, 14 feb (Reuters) -

El Kremlin dijo el viernes que el Grupo de los Siete ya no está compuesto por las economías de crecimiento más rápido del mundo y que, por lo tanto, había perdido gran parte de su relevancia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que le encantaría que Rusia volviera al grupo.

"Me encantaría que volvieran. Creo que fue un error echarlos. Mira, no es una cuestión de que te guste o no Rusia. Era el G8", dijo Trump el jueves.

Rusia había sido miembro del club de democracias industrializadas G7, entonces conocido como G8, hasta que Moscú fue excluido tras su anexión de la región ucraniana de Crimea en 2014. Cuando se le preguntó por los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo en una conferencia telefónica: "Hemos dicho en repetidas ocasiones que el grupo que ahora se llama G7 ha perdido gran parte de su relevancia. Está formado por países que ahora no son líderes en términos de crecimiento, respecto a diversos parámetros", dijo Peskov.

"El crecimiento se ha trasladado a otras regiones del planeta. Estamos mucho más interesados en continuar nuestra labor constructiva en el marco del G20. Un foro como el G20 probablemente refleje mejor la 'locomotora' económica del mundo".