El Kremlin dice que la fecha de la cumbre entre Trump y Putin no está clara

Por Guy Faulconbridge y Dmitry Antonov

21 oct (Reuters) - El Kremlin dijo el martes que no estaba claro cuándo se celebraría la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, para buscar el fin de la guerra en Ucrania, y que nadie había mencionado fechas.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere poner fin a la guerra de Ucrania, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aunque ha dicho que encontrar la paz ha sido más difícil que alcanzar un alto el fuego en Gaza o acabar con un conflicto entre India y Pakistán.

Tras hablar con Putin el 16 de octubre, Trump dijo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunirían esta semana antes de una posible cumbre en Budapest dentro de dos semanas. Moscú no dio plazos.

Pero la CNN citó a un responsable no identificado de la Casa Blanca que afirmaba que la esperada reunión entre Rubio y Lavrov se había pospuesto por el momento. Según una fuente, Rubio y Lavrov tenían expectativas divergentes sobre un posible final de la guerra.

Lavrov dijo a la prensa que había acordado con Rubio continuar los contactos telefónicos, mientras que el Kremlin dijo que era imposible aplazar una cumbre para la que no se había fijado una fecha. "Escuchen, tenemos un acuerdo informal entre los presidentes, pero no podemos posponer lo que no se ha concretado", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Ni el presidente Trump ni el presidente Putin dieron fechas exactas".

"Necesitamos preparación, una preparación seria", dijo Peskov. "Esto puede llevar tiempo. Por eso, de hecho, no se fijaron fechas exactas." A preguntas sobre si Moscú había acordado una posible fecha para la cumbre, Peskov dijo: "No, no hay nada acordado". Putin, que ordenó la entrada del ejército ruso en Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de enfrentamientos en el este del país entre los separatistas apoyados por Rusia y las fuerzas ucranianas, ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a hablar de paz y a establecer condiciones para poner fin a la guerra.

Trump y Putin se reunieron el 15 de agosto en una base aérea de la época de la Guerra Fría de la ciudad de Anchorage, en Alaska, EEUU, como parte de un intento de poner fin a la guerra, aunque algunas fuentes estadounidenses y rusas dijeron que hubo importantes desacuerdos entre ellos en la reunión.

Trump ha dicho que cree que se puede lograr la paz, aunque en varias ocasiones ha advertido al presidente Volodímir Zelenski de que "no tiene cartas" y ha tachado a Rusia de "tigre de papel", que, según él, no ha logrado someter a Ucrania a pesar de sus enormes fuerzas armadas.

Rubio y Lavrov hablaron por teléfono el lunes para discutir los próximos pasos, según Moscú y Washington.

(Información adicional de Gnaneshwar Rajan y Devika Nair en Bengaluru y Lidia Kelly en Melbourne; redacción de Guy Faulconbridge en Moscú; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)