El Kremlin dice que la guerra en Irán ha impulsado una gran demanda de energía rusa
MOSCÚ, 6 mar (Reuters) -
El Kremlin dijo el viernes que la guerra en Irán había impulsado la demanda de productos energéticos rusos, un día después de que el Tesoro de EEUU emitiera una exención de 30 días que permite a comprar petróleo ruso que actualmente se encuentra bloqueado en el mar.
El conflicto, que entró en su séptimo día el viernes, ha dejado prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental, lo que ha aislado a países de todo el mundo de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Rusia ha sido y sigue siendo un proveedor fiable de petróleo y gas, tanto a través de oleoductos como en forma licuada.
"Estamos observando un aumento significativo de la demanda de recursos energéticos rusos en relación con la guerra en Irán. Rusia ha sido y sigue siendo un proveedor fiable tanto de petróleo como de gas, incluido el gas por gasoducto y el gas natural licuado", dijo Peskov a los periodistas.
"También sigue siendo capaz de garantizar la continuidad de todas las entregas para las que se han celebrado contratos", añadió.
Peskov se negó a revelar los posibles volúmenes de suministros de petróleo ruso a tras la exención de Washington, que se produjo tras meses de presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi para que no comprara petróleo ruso.
