MOSCÚ, 6 mar (Reuters) -

El Kremlin dijo el viernes que la guerra en ‌Irán había impulsado la ‌demanda ⁠de productos energéticos rusos, un día después de que el Tesoro de EEUU emitiera ​una exención ⁠de ⁠30 días que permite a comprar petróleo ruso que ​actualmente se encuentra bloqueado en el mar.

El conflicto, que ‌entró en su séptimo día ​el viernes, ha dejado prácticamente ​cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental, lo que ha aislado a países de todo el mundo de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas ​natural licuado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que ⁠Rusia ha sido y sigue siendo un proveedor fiable de petróleo y ‌gas, tanto a través de oleoductos como en forma licuada.

"Estamos observando un aumento significativo de la demanda de recursos energéticos rusos en relación con la guerra en Irán. Rusia ha sido y sigue siendo un proveedor fiable ‌tanto de petróleo como de gas, incluido el gas por gasoducto ⁠y el gas natural licuado", dijo Peskov a ‌los periodistas.

"También sigue siendo capaz de garantizar ⁠la continuidad de todas las entregas ⁠para las que se han celebrado contratos", añadió.

Peskov se negó a revelar los posibles volúmenes de suministros de petróleo ruso a tras la exención de Washington, que se produjo ‌tras meses de presión ​de Estados Unidos sobre Nueva Delhi para que no comprara petróleo ruso.

(Información de Dmitry Antonov; redacción de Gleb Stolyarov y Vladimir Soldatkin; edición ‌de Andrew Osborn; edición en español de Paula Villalba)