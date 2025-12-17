El Kremlin dice que la posición de Rusia sobre tropas europeas en Ucrania es debatible

MOSCÚ, 17 dic (Reuters) -

El Kremlin dijo el miércoles que la postura de Rusia sobre el despliegue de efectivos europeos en Ucrania en el marco de un posible acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos era de sobra conocida, pero que el tema podría debatirse.

The New York Times informó de que, según las propuestas actuales de Estados Unidos, Ucrania recibiría una garantía de seguridad de Occidente y que una fuerza militar dirigida por Europa ayudaría a Ucrania operando en la zona occidental del país, lejos de las líneas del frente.

Al preguntársele por esta información, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que no quería hacer comentarios a los medios de comunicación sobre la diplomacia, pero que la postura de Rusia opuesta a cualquier despliegue de este tipo estaba clara.

"Nuestra posición sobre los contingentes militares extranjeros en el territorio de Ucrania es bien conocida", dijo Peskov a los periodistas. "Es bien conocida, absolutamente coherente y comprensible. Pero, de nuevo, es un tema de debate". Peskov dijo que no estaba previsto que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitara Moscú esta semana. Rusia espera que EE. UU. informe a Moscú sobre los resultados de las conversaciones con Ucrania tan pronto como esté listo, dijo Peskov.

