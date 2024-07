El kremlin dice que la salida de biden de la carrera presidencial no fue una gran sorpresa

MOSCÚ, 22 jul (Reuters) - El Kremlin dijo el lunes que no estaba demasiado sorprendido por el abandono del presidente estadounidense, Joe Biden, de su candidatura a la reelección y afirmó que la vicepresidenta, Kamala Harris, no había hecho hasta ahora ninguna contribución a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los vaivenes de la política estadounidense no eran una prioridad para Moscú, que estaba centrado en alcanzar los objetivos de lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, denomina "operación militar especial" en Ucrania. (Reportaje de Reuters; edición de Guy Faulconbridge)

Reuters