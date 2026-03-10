El Kremlin dice que las propuestas de Putin sobre Irán siguen sobre la mesa

MOSCÚ, 10 mar (Reuters) -

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ofrecido diferentes opciones para mediar en el conflicto de Irán y estas propuestas siguen sobre la mesa, según informó el Kremlin el martes.

"Desde el principio de esta situación, incluso antes de que comenzara la fase militar, el presidente Putin ha propuesto varias opciones para nuestra mediación y buenos oficios que podrían ayudar a reducir la tensión. Muchas de estas propuestas siguen sobre la mesa", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Rusia está dispuesta a ayudar en la medida de sus posibilidades y estará encantada de hacerlo, pero ustedes saben que esto requiere múltiples entendimientos y múltiples acuerdos, por lo que tendremos que ser un poco pacientes", añadió.

Peskov habló un día después de que Putin mantuviera una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, y, según el Kremlin, compartiera propuestas destinadas a poner fin rápidamente a la guerra en Irán.

Peskov se negó a dar más detalles sobre el contenido de las propuestas.

Por su parte, Trump dijo el lunes a los periodistas que Putin "quiere ser útil" en el conflicto con Irán, pero dijo que le había dicho al líder del Kremlin que "podría ser más útil poniendo fin a la guerra entre Ucrania y Rusia".

Rusia, que tiene un tratado de asociación estratégica con Irán, ha condenado la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra la República Islámica el 28 de febrero. Sin embargo, como importante exportador de energía, se ha beneficiado del consiguiente aumento de los precios del petróleo.

Steve Witkoff, enviado de Trump, dijo el fin de semana que había pedido a Rusia que no proporcionara información de inteligencia a Irán, después de que el Washington Post dijera que Moscú estaba proporcionando a Teherán datos sobre objetivos para ayudarle a atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Peskov dijo que Rusia no iba a comentar esas informaciones y se negó a decir si el tema había surgido durante la conversación telefónica entre Putin y Trump.

Cuando se le preguntó sobre el comentario de Witkoff, dijo: "Solo puedo decir que Steve Witkoff está en contacto constante con sus interlocutores rusos, y que este canal de comunicación les permite transmitirse señales sobre los temas más delicados". (Información de Dmitry Antonov; redacción de Mark Trevelyan y Gleb Stolyarov; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)