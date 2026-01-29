LA NACION

El Kremlin dice que las sanciones de EE. UU. contra Lukoil son ilegales

MOSCÚ, 29 ene (Reuters)

El Kremlin dijo el jueves que las sanciones estadounidenses que obligaron a la petrolera rusa Lukoil a deshacerse de la mayor parte de sus activos extranjeros eran ilegales e inaceptables, pero se negó a comentar su relación con la empresa estadounidense de capital riesgo Carlyle Group.

"Saben que consideramos que las sanciones son ilegales e inaceptables. Esa es la base de nuestra postura", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"En segundo lugar, se trata de acuerdos corporativos. Y en este caso no podemos hacer comentarios al respecto. Para nosotros, lo más importante es que se protejan y respeten los intereses de la empresa rusa".

