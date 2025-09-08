El Kremlin dice que las sanciones nunca obligarán a Rusia a cambiar de rumbo

(Añade una cita del Kremlin y contexto sobre las sanciones y la guerra)

MOSCÚ, 8 sep (Reuters) - El Kremlin afirmó el lunes que ninguna sanción podrá obligar a Rusia a cambiar de rumbo en Ucrania, apenas unas horas después de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea indicaran que estaban considerando sanciones adicionales.

Trump dijo el domingo que está listo para pasar a una segunda fase de sanciones a Rusia, lo más cerca que ha estado de sugerir que está a punto de aumentar las sanciones contra Moscú o sus compradores de petróleo por la guerra en Ucrania.

La preparación por parte de la Unión Europea de nuevas sanciones contra Rusia se está coordinando estrechamente con Estados Unidos, según declaró el lunes el presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa.

Peskov afirmó que Europa y Ucrania están haciendo todo lo posible para atraer a Estados Unidos a su órbita.

Dijo que la preferencia del Kremlin era resolver el conflicto por medios diplomáticos, pero que si eso era imposible, entonces continuaría lo que Putin llama la "operación militar especial".

La economía de guerra rusa creció un 4,1% en 2023 y un 4,3% en 2024, a pesar de las múltiples rondas de sanciones occidentales impuestas tras su invasión de Ucrania en 2022, pero la economía se está ralentizando bruscamente este año bajo el peso de los altos tipos de interés.

