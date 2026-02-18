El Kremlin dice que ni China ni Rusia han llevado a cabo pruebas nucleares secretas

MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -

El Kremlin dijo el miércoles que ni China ni ‌Rusia han realizado ‌pruebas ⁠nucleares secretas, y señaló que Pekín había negado las acusaciones de Estados Unidos de ​que lo ⁠hubiera hecho.

Este ⁠mes, Estados Unidos acusó a China de realizar ​una prueba nuclear secreta en 2020, al tiempo ‌que pedía un nuevo tratado de ​control de armas ​más amplio que incluyera tanto a China como a Rusia.

"Hemos oído muchas referencias a ciertas pruebas. Se ha mencionado tanto a la Federación Rusa como a China en ​este sentido. Ni la Federación Rusa ni China han llevado a cabo ninguna ⁠prueba nuclear", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri ‌Peskov.

"También sabemos que estas acusaciones fueron categóricamente desmentidas por un representante de la República Popular China, así que esa es la situación", añadió Peskov.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a China para ‌que se una a Estados Unidos y Rusia en la negociación ⁠de un pacto que sustituya al Nuevo ‌START, el último acuerdo de control de ⁠armas nucleares entre Estados Unidos y ⁠Rusia, que expiró el 5 de febrero.

La expiración del tratado ha avivado la preocupación de algunos expertos de que el mundo se encuentre al borde ‌de una carrera armamentística nuclear ​acelerada, aunque otros expertos en control de armas afirman que esos temores son exagerados.