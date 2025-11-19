El Kremlin dice que no tiene nada nuevo que informar sobre propuestas de paz para Ucrania

MOSCÚ, 19 nov (Reuters) - El Kremlin dijo el miércoles que seguían los contactos con Estados Unidos, pero que no había novedades que anunciar sobre un posible plan de paz para poner fin al conflicto en Ucrania.

Después de que varios medios de comunicación informaron de que Estados Unidos había elaborado un plan de paz que proponía a Kiev ceder parte del territorio, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a periodistas que no había nada nuevo que anunciar desde la cumbre de agosto entre Vladímir Putin y Donald Trump.

Peskov agregó que los contactos con los estadounidenses continuaban, pero que aún no se había avanzado lo suficiente para celebrar otra cumbre. (Reporte de Dmitry Antonov; edición en español de Javier López de Lérida)