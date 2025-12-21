El Kremlin dice que perspectivas de paz no mejoran con cambios de Europa y Ucrania a propuestas de EEUU

Por Guy Faulconbridge y Gleb Stolyarov

MOSCÚ, 21 dic (Reuters) - El principal asesor de política exterior del presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el domingo que los cambios introducidos por los europeos y ucranianos en las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania no mejoran las perspectivas de paz.

Las propuestas redactadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años, filtradas a los medios de comunicación el mes pasado, suscitaron la preocupación europea y ucraniana de que estaban demasiado inclinadas a favor de Rusia y que la administración del presidente estadounidense Donald Trump podría presionar a Kiev para que cediera demasiado.

Desde entonces, los negociadores europeos y ucranianos se han reunido con enviados de Trump en un intento de añadir sus propias propuestas a los borradores estadounidenses, aunque no se ha revelado el contenido exacto de la propuesta actual.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a la prensa en Moscú que los cambios europeos y ucranianos no mejorarían las posibilidades de paz.

"No se trata de un pronóstico", afirmó Ushakov, citado por las agencias de noticias rusas, aunque dijo que aún no había visto las propuestas exactas sobre el papel.

"Estoy seguro de que las propuestas que los europeos y los ucranianos han hecho o están tratando de hacer definitivamente no mejoran el documento y no mejoran la posibilidad de lograr la paz a largo plazo".

ENVIADO RUSO SE REÚNE CON FUNCIONARIOS EEUU EN FLORIDA

Ushakov hizo estas declaraciones después de que el enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Dmitriev dijo que las conversaciones continuarían el domingo.

La reunión de Miami siguió a las conversaciones de Estados Unidos el viernes con funcionarios ucranianos y europeos.

Lo que está en juego es si Putin aceptará poner fin a la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el futuro de Ucrania, hasta qué punto se deja de lado a las potencias europeas y si perdurará o no un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que Ucrania respaldaría una propuesta estadounidense de conversaciones a tres bandas con Estados Unidos y Rusia si facilitaba más intercambios de prisioneros y allanaba el camino para reuniones de líderes nacionales.

Ushakov dijo que nadie había debatido seriamente una propuesta de conversaciones a tres bandas y que no se estaba trabajando en ella.

Rusia afirma que los líderes europeos pretenden echar por tierra las conversaciones de paz introduciendo condiciones que saben que serán inaceptables para Rusia, que en 2025 ocupó entre 12 y 17 km2 de territorio ucraniano al día.

Los líderes ucranianos y europeos afirman que no se puede permitir que Rusia consiga sus objetivos tras lo que consideran una apropiación de territorio al estilo imperial.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de combates en el este del país, desencadenando el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde el final de la Guerra Fría.

Putin considera la guerra como un momento decisivo en las relaciones con Occidente, que según él humilló a Rusia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 al ampliar la OTAN e invadir lo que él considera la esfera de influencia de Moscú. (Reporte de Reuters; Editado en Español por Ricardo Figueroa)