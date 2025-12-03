El Kremlin dice que Putin aceptó algunas propuestas de EEUU sobre Ucrania y está dispuesto a seguir hablando
- 1 minuto de lectura'
MOSCÚ, 3 dic (Reuters) -
El Kremlin dijo el miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había aceptado algunas propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y rechazado otras, y que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses tantas veces como fuera necesario para llegar a un acuerdo.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hablaba después de que las conversaciones en Moscú entre Putin y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno Jared Kushner se prolongaran hasta la madrugada del miércoles, y un asesor del Kremlin dijera después que "todavía no se han encontrado compromisos".
Peskov dijo a los periodistas el miércoles que sería un error decir que Putin había rechazado las propuestas de EE. UU., señalando que la reunión fue un primer intercambio de opiniones cara a cara sobre ellas.
Putin había aceptado algunas de las propuestas y rechazado otras en lo que fue un proceso normal de negociación, dijo Peskov. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
