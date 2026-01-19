El Kremlin dice que Putin no tiene previsto contactar a la presidenta interina de Venezuela en un futuro próximo

MOSCÚ, 19 ene (Reuters) - El presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene previsto ponerse en contacto con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un futuro próximo, pero podría hacerlo rápidamente si fuera necesario, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia y Venezuela siguen manteniendo contactos regulares a nivel diplomático, dijo Peskov.

Moscú ha estrechado lazos con Caracas en los últimos años, incluso con el presidente Nicolás Maduro, que fue detenido por Washington a principios de este mes y trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de narcotráfico que él niega. (Reporte de Dmitry Antonov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)