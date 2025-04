El kremlin dice que putin y trump no tienen previsto hablar por teléfono

MOSCÚ, 4 abr (Reuters) -

El Kremlin ha dicho este viernes que el presidente ruso, Putin, y el estadounidense, Donald Trump, no tienen previsto hablar por teléfono tras la visita a Washington del enviado de Putin para las inversiones, que ha calificado de motivo para un "cauto optimismo".

NBC News informó el jueves de que el círculo íntimo de Trump le está aconsejando que no vuelva a hablar con Putin hasta que el líder ruso se comprometa a un alto el fuego total en Ucrania, algo a lo que Putin ha dicho que está abierto en principio, pero solo si se cumple una larga lista de condiciones.

Kirill Dmitriev, enviado de Putin para las inversiones, dijo el jueves que veía una "dinámica positiva" en las relaciones entre Moscú y Washington tras reunirse dos días en Washington, pero dijo que se necesitaban más reuniones para solventar las diferencias.

Cuando se le preguntó el viernes sobre si Putin y Trump hablarían ahora por teléfono, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "No, no hay planes para los próximos días. No hay nada en la agenda por ahora". Peskov dijo que la visita de Dimitriev era motivo de un "cauto optimismo". También se hizo eco de los comentarios de Dimitriev de que Rusia podría entablar conversaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania, aunque dijo que el tema era muy complejo.

Desde que Trump volvió al poder en enero, las dos partes han desplegado una intensa actividad diplomática sobre Ucrania, prometiendo un rápido final del conflicto y el restablecimiento de los lazos con Rusia.

Pero Rusia dijo esta semana que no podía aceptar las propuestas estadounidenses sobre Ucrania "en su forma actual", porque no abordaban asuntos fundamentales que, según Moscú, están en la raíz del conflicto.

Trump suavizó posteriormente su tono, pero el fin de semana dijo que estaba "enfadado" con Putin por los comentarios que había hecho sobre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump, que el jueves no impuso nuevos aranceles a Rusia, ya fuertemente sancionada, ha hablado de imponer sanciones a los países que compren petróleo ruso si considera que Moscú está bloqueando un acuerdo de paz sobre Ucrania. (Información de Reuters; redacción de Felix Light; edición de Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)