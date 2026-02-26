El Kremlin dice que que es necesario resolver las necesidades humanitarias en Cuba
MOSCÚ, 26 feb (Reuters) -
El Kremlin dijo el jueves que la situación en Cuba se estaba recrudeciendo y pidió moderación tras un con una lancha rápida matriculada en Florida, Estados Unidos, frente a las costas de la isla caribeña.
Las fuerzas cubanas mataron a cuatro exiliados e hirieron a otros seis que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida el miércoles y abrieron fuego contra una patrulla cubana en lo que Rusia condenó como una "provocación agresiva de EEUU" en un momento de tensiones crecientes con Washington.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que lo más importante era resolver las necesidades socioeconómicas y humanitarias de los cubanos.
"La situación en torno a Cuba, como podemos ver, se está caldeando. Lo principal es el componente humanitario. Todas las cuestiones humanitarias que afectan a los ciudadanos cubanos deben resolverse, y nadie debe crear obstáculos", dijo Peskov a los periodistas.
"En cuanto a la seguridad en torno a la isla, es, por supuesto, muy importante que todos mantengan la moderación y se abstengan de cualquier acción provocadora". (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; edición en español de María Bayarri Cárdenas)