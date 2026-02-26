El Kremlin dice que que es necesario resolver las necesidades humanitarias en Cuba

MOSCÚ, 26 feb (Reuters) -

El Kremlin dijo el jueves que ‌la situación en ‌Cuba ⁠se estaba recrudeciendo y pidió moderación tras un con una lancha rápida matriculada ​en ⁠Florida, ⁠Estados Unidos, frente a las costas de la ​isla caribeña.

Las fuerzas cubanas mataron a ‌cuatro exiliados e hirieron ​a otros seis ​que navegaban por aguas cubanas a bordo de una lancha rápida el miércoles y abrieron fuego contra una patrulla cubana en lo que Rusia ​condenó como una "provocación agresiva de EEUU" en un ⁠momento de tensiones crecientes con Washington.

El portavoz del ‌Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que lo más importante era resolver las necesidades socioeconómicas y humanitarias de los cubanos.

"La situación en torno a Cuba, como podemos ver, ‌se está caldeando. Lo principal es el componente humanitario. ⁠Todas las cuestiones humanitarias que afectan ‌a los ciudadanos cubanos deben resolverse, ⁠y nadie debe crear ⁠obstáculos", dijo Peskov a los periodistas.

"En cuanto a la seguridad en torno a la isla, es, por supuesto, muy importante que todos ‌mantengan la ​moderación y se abstengan de cualquier acción provocadora". (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; ‌edición en español de María Bayarri Cárdenas)