El Kremlin dice que "no acepta los resultados" de la investigación internacional sobre el derribo del MH17

El JIT apuntó a indicios sobre una orden de Putin para la entrega del sistema de defensa que disparó contra el avión

MADRID, 9 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Kremlin ha subrayado este jueves que "no acepta los resultados" de la investigación llevada a cabo por el Equipo Conjunto de Investigación (JIT, por sus siglas en ingles) sobre el derribo en 2014 del vuelo MH17 en el este de Ucrania, que apunta a indicios de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el suministro a las fuerzas prorrusas del sistema de defensa antiaérea 'Bulk' que realizó el disparo.

"Rusia no participó en la investigación, por lo que no podemos aceptar estos resultados. Es más, no se han hecho públicas las justificaciones para estas afirmaciones", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, ha resaltado que la conversación entre Putin y el antiguo líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk Igor Plotnitski citada por el JIT no incluye referencias a la entrega de armas. "No se dice una palabra sobre armas, incluso si asumiéramos que la conversación fuera real, algo que no confirmo ni niego", ha manifestado.

"En cualquier caso, no hay ni una palabra sobre armamento. Nadie ha publicado otras conversaciones, por lo que es imposible decir nada al respecto", ha subrayado el portavoz de la Presidencia rusa.

El JIT, que investiga derribo del vuelo de Malaysia Airlines, subrayó el miércoles que a pesar de estos hallazgos "no es posible imputar a Putin" y confirmó que la investigación ha sido suspendida. "La investigación ha llegado a su límite", manifestó.

El JIT ha estado trabajando desde 2014 junto a países como Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania para resolver el caso. A finales de 2022, un tribunal de La Haya condenó a tres rebeldes prorrusos 'in absentia' a cadena perpetua por su implicación y tras años de investigaciones.

La Justicia confirmó en el pasado que el misil que impactó contra la aeronave era un 'Buk' que fue lanzado desde una granja y dejó 283 pasajeros y quince miembros de la tripulación muertos. Los jueces concluyeron que existen numerosas pruebas que apoyan la hipótesis de que el misil era ruso y fue lanzado desde dicho territorio, que estaría entonces bajo control de las fuerzas prorrusas.

Europa Press