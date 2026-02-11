El Kremlin dice que Rusia ampliará sus vínculos con Armenia y Azerbaiyán tras la visita de Vance

MOSCÚ, 11 feb (Reuters) - Rusia tiene la intención de seguir desarrollando sus relaciones tanto con Armenia como con Azerbaiyán, según informó el Kremlin el miércoles, tras la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a los dos países transcaucásicos.

Estados Unidos y Azerbaiyán firmaron una alianza estratégica, y Vance firmó un acuerdo nuclear con Armenia, que opera una central nuclear obsoleta de la era soviética y está buscando poner en marcha una nueva.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Azerbaiyán y Armenia son países soberanos que tienen derecho a desarrollar sus propias políticas exteriores y que Moscú mantiene profundos lazos mutuamente beneficiosos con ambos países.

"Tenemos una amplia gama de relaciones bilaterales con Bakú y Ereván, que abarcan todas las áreas posibles. Entre ellas se incluyen la cooperación comercial y económica mutuamente beneficiosa, las inversiones mutuas, las relaciones culturales, etc."

"Y, por supuesto, tenemos la intención de seguir desarrollando nuestras relaciones con nuestros socios para que sean beneficiosas no solo para nosotros, sino también para ellos."

Peskov afirmó que Rusia estaba en una buena posición para licitar cualquier nueva central nuclear en Armenia.

"Como país más avanzado del mundo en este campo, Rusia es capaz de soportar el más alto nivel de competencia internacional", dijo Peskov. "Si los socios exigen dicha competencia, Rusia es capaz de proporcionar una mejor calidad durante muchos años a un coste menor".

(Información de Dmitry Antonov; redacción de Andrew Osborn y Anastasia Teterevleva; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Jorge Ollero Castela)